В Мариуполе открыт второй пункт фильтрации: В очереди более 1300 человек

В левобережной части захваченного российскими войсками Мариуполя оккупанты открыли ещё один пункт фильтрации жителей Донбасса. Об этом сообщил совтеник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Фильтрация. На Левобережье открылся второй в городе пункт фильтрации. Очередь на фильтрацию сегодня достигает более 1300 мариупольцев», — написал он, отметив, что для прохождения фильтрации оккупантам необходимо предоставить паспорт, телефон и трудовую книжку.



Андрющенко сообщил, что без справки о фильтрации невозможно получить пропуск на выезд из города и эвакуироваться.

Ранее ВСУ показали как в оккупированном войсками РФ Луганске проходит насильственная мобилизация мужчин на войну против Украины.



