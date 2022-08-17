У Маріуполі відкрито другий пункт фільтрації: У черзі понад 1300 осіб

У лівобережній частині захопленого російськими військами Маріуполя окупанти відкрили ще один пункт фільтрації жителів Донбасу. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«На Лівобережжі відкрили другий в місті пункт фільтрації. Черга на фільтрацію на сьогодні сягає понад 1300 маріупольців», — написав він, зазначивши, що для проходження фільтрації окупантам необхідно надати паспорт, телефон та трудову книжку.



Андрющенко повідомив, що без довідки про фільтрацію неможливо отримати перепустку на виїзд із міста та евакуюватися.

Раніше ЗСУ показали, як в окупованому військами РФ Луганську відбувається насильницька мобілізація чоловіків на війну проти України.



