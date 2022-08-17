В МККК пояснили, почему не сообщали о нарушениях в Еленовке

Данные о визите в места содержания военнопленных конфиденциальны. Поэтому публично не сообщалось о нарушениях после визита МККК в оккупированную Еленовку. Об этом заявил спикер Международного комитета Красного Креста Александр Власенко, передает «Радио Свобода».



Так Власенко прокомментировал свое предыдущее заявление, по которому визит в оккупированную Еленовку не отвечал требованиям МККК.



«Все, что касается посещения военнопленных... Это происходит такой конфиденциальный диалог со сторонами. Потому что наша цель не вынести в публичную плоскость определенные проблемы, а добиться возможности посещать людей», — заявил Власенко.



Он добавил, что представители Красного Креста посещали пленных «с обеих сторон».



«Эти визиты есть, у нас есть визиты с обеих сторон. Конечно, мы бы хотели видеть всех. Мы не видим всех военнопленных ни с одной из сторон. И мы, конечно, хотели бы иметь больше таких визитов. Но что есть, то есть. Даже такие визиты — не по нашим правилам — лучше, чем вообще не видеть этих людей», — уточнил представитель МККК.



По словам Власенко, у Красного Креста нет других инструментов, чем апелляции к международному праву, в том числе Третьей Женевской конвенции. Он не ответил на вопрос, помогли ли визиты обеспечить права военнопленных.



«Мы никогда не выносим это в публичную плоскость. Если видим нарушения, мы их фиксируем. Но первый шаг — это обсуждение нарушений именно с руководством заведения, где эти нарушения происходят. Если этот диалог не дает результатов — это высшая ступень», — сказал он.



Спикер МККК подчеркнул, что цель — в превентивной деятельности, чтобы нарушения не повторялись в будущем. В то же время он указал, что визиты «дают определенные результаты».



«Иногда нам хотелось бы иметь большие результаты, но даже один визит многое значит, потому что дает возможность сообщить родным о том, что мы видели этих людей. Для каждой семьи эта информация имеет огромное значение», — заявил он.



Власенко прокомментировал критику со стороны членов семей пленных с «Азовстали» по поводу отсутствия коммуникации с Красным Крестом относительно их родных.



«Всем, кого мы зарегистрировали — мы дали связь родственникам, что мы зарегистрировали их. А дальше следующая связь с родственниками — у нас есть визит, по результатам этого визита мы можем связаться и рассказать, что мы видели», — сказал спикер МККК.