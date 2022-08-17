У МКЧХ пояснили, чому не повідомляли про порушення в Оленівці

17 серпня 2022, 15:21

У МКЧХ пояснили, чому не повідомляли про порушення в Оленівці

Дані про візит до місць утримання військовополонених є конфіденційними. Тому публічно не повідомлялося про порушення після візиту МКЧХ до окупованої Оленівки. Про це заявив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, передає «Радіо Свобода».

Так Власенко прокоментував свою попередню заяву, за якою візит до окупованої Оленівки не відповідав вимогам МКЧХ.

«Все щодо відвідування військовополонених... Це відбувається такий конфіденційний діалог зі сторонами. Тому що наша мета не винести у публічну площину певні проблеми, а досягти можливості відвідувати людей», — заявив Власенко.

Він додав, що представники Червоного Хреста відвідували полонених «з обох боків».

«Ці візити є, ми маємо візити з обох сторін. Звісно, ми хотіли б бачити всіх. Ми не бачимо всіх військовополонених з жодної зі сторін. І ми, звісно, хотіли б мати більше таких візитів. Але що є, тобто. Навіть такі візити — не за нашими правилами — краще, ніж взагалі не бачити цих людей», — уточнив представник МКЧХ.

За словами Власенка, Червоний Хрест не має інших інструментів, ніж апеляції до міжнародного права, зокрема Третьої Женевської конвенції. Він не відповів на запитання, чи візити допомогли забезпечити права військовополонених.

«Ми ніколи не виносимо це у публічну площину. Якщо бачимо порушення, ми фіксуємо їх. Але перший крок — це обговорення порушень саме із керівництвом закладу, де ці порушення відбуваються. Якщо цей діалог не дає результатів — це найвищий ступінь», — сказав він.

Спікер МКЧХ наголосив, що мета — у превентивній діяльності, щоб порушення не повторювалися у майбутньому. Водночас він зазначив, що візити «дають певні результати».

«Іноді нам хотілося б мати великі результати, але навіть один візит багато що означає, тому що дає можливість повідомити рідних про те, що ми бачили цих людей. Для кожної сім'ї ця інформація має велике значення», — заявив він.

Власенко прокоментував критику з боку членів сімей полонених з «Азовсталі» щодо відсутності комунікації з Червоним Хрестом щодо їхніх рідних.

«Усім, кого ми зареєстрували, ми дали зв'язок родичам, що ми зареєстрували їх. А далі наступний зв'язок із родичами — у нас є візит, за результатами цього візиту ми можемо зв'язатися та розповісти, що ми бачили», — сказав речник МКЧХ.

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