У Донецькій ОВА показали наслідки російського удару по Дружківці ►

Російські окупанти продовжують обстріл прифронтових громад та міст у тилу Донецької області - сьогодні вранці зруйнували 10 будинків у Дружківці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Також він оприлюднив відео наслідків.



За словами голови ОВА, на Донецькому напрямку під вогнем Авдіївська, Очеретинська та Курахівська громади.



Поліція області зазначає, що минулої доби було 16 ударів по Донецькій області. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Загарбники застосували артилерію, танки, РСЗВ "Ураган", міномети, ракети. Зруйновано та пошкоджено 17 об'єктів – 13 житлових будинків, господарські будівлі, гаражі. Є поранені та загиблі серед цивільних.