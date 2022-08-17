Зима будет тяжелой: На Донетчине готовятся к отопительному сезону

Донецкая область готовится к отопительному сезону. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Зима в Донецкой области будет самой тяжелой за все годы независимости — мы имеем четкое понимание того, что нужно делать, чтобы справиться с этим вызовом, и подготовили соответствующие расчеты и предложения правительству», — отметил Кириленко.



По каждой громаде, детализировал глава области, определены места обустройства тепловых пунктов и котельных на альтернативном топливе.



«Параллельно работаем над эвакуацией — в области должно остаться как можно меньше людей. Надеемся на помощь от государства для закупки определенного количества конвертеров и печей», — сообщил он.

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