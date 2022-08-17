Зима буде важкою: На Донеччині готуються до опалювального сезону

Донецька область готується до опалювального сезону. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Зима на Донеччині буде найважчою за всі роки незалежності — ми маємо чітке розуміння того, що потрібно робити, щоб впоратися з цим викликом, і підготували відповідні розрахунки та пропозиції уряду», — зазначив Кириленко.



Щодо кожної громади, деталізував очільник області, визначено місця облаштування теплових пунктів та котелень на альтернативному паливі.



«Паралельно працюємо над евакуацією — в області має залишитися якнайменше людей. Сподіваємось на допомогу від держави для закупівлі певної кількості конвертерів та печей», — повідомив він.