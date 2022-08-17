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Обстрелы Дружковки и Курахово. В Лисичанске убиты сотрудники ФСБ. Главное за день ►

17 августа 2022, 23:13

Обстрелы Дружковки и Курахово. В Лисичанске убиты сотрудники ФСБ. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Украина рассматривает Крымский мост как военную цель.
  • 10 домов мирных жителей одним ударом разрушили сегодня в Дружковке.
  • Ракетный удар по Курахово.
  • Массированным обстрелам подверглись Бахмут и Авдеевка.
  • «ДНР» заявляет о захвате населённого пункта Вершина вблизи Бахмута Донецкой области.
  • Эвакуация на бронированном транспорте мирных жителей Марьинки.
  • Подконтрольный группировке «ЛНР» Первомайск был обстрелян поздним вечером 16 августа.
  • В Лисичанске ликвидированы сотрудники ФСБ РФ во время удара по зданию СБУ.
  • В Луганске военная комендатура забрала мужчину на войну прямо из садика его ребенка.
  • Обстрелы Донецка: Под ударом Ветка и КАМАЗ-центр.
  • Очередь на фильтрацию в Мариуполе превышает 1300 человек.
  • В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий, — ГУР МО Украины.

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