Обстрелы Дружковки и Курахово. В Лисичанске убиты сотрудники ФСБ. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Украина рассматривает Крымский мост как военную цель.
- 10 домов мирных жителей одним ударом разрушили сегодня в Дружковке.
- Ракетный удар по Курахово.
- Массированным обстрелам подверглись Бахмут и Авдеевка.
- «ДНР» заявляет о захвате населённого пункта Вершина вблизи Бахмута Донецкой области.
- Эвакуация на бронированном транспорте мирных жителей Марьинки.
- Подконтрольный группировке «ЛНР» Первомайск был обстрелян поздним вечером 16 августа.
- В Лисичанске ликвидированы сотрудники ФСБ РФ во время удара по зданию СБУ.
- В Луганске военная комендатура забрала мужчину на войну прямо из садика его ребенка.
- Обстрелы Донецка: Под ударом Ветка и КАМАЗ-центр.
- Очередь на фильтрацию в Мариуполе превышает 1300 человек.
- В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий, — ГУР МО Украины.