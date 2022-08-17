Обстрелы Дружковки и Курахово. В Лисичанске убиты сотрудники ФСБ. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Украина рассматривает Крымский мост как военную цель.

10 домов мирных жителей одним ударом разрушили сегодня в Дружковке.

Ракетный удар по Курахово.

Массированным обстрелам подверглись Бахмут и Авдеевка.

«ДНР» заявляет о захвате населённого пункта Вершина вблизи Бахмута Донецкой области.

Эвакуация на бронированном транспорте мирных жителей Марьинки.

Подконтрольный группировке «ЛНР» Первомайск был обстрелян поздним вечером 16 августа.

В Лисичанске ликвидированы сотрудники ФСБ РФ во время удара по зданию СБУ.

В Луганске военная комендатура забрала мужчину на войну прямо из садика его ребенка.

Обстрелы Донецка: Под ударом Ветка и КАМАЗ-центр.

Очередь на фильтрацию в Мариуполе превышает 1300 человек.

В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий, — ГУР МО Украины.