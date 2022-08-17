Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Україна розглядає Кримський міст як військову мету.
- 10 будинків мирних мешканців одним ударом зруйнували сьогодні у Дружківці.
- Ракетний удар по Кураховому.
- Масованих обстрілів зазнали Бахмут і Авдіївка.
- «ДНР» заявляє про захоплення населеного пункту Вершина поблизу Бахмута Донецької області.
- Евакуація на броньованому транспорті мирних мешканців Мар'їнки.
- Підконтрольний угрупованню «ЛНР» Первомайськ обстріляли пізно ввечері 16 серпня.
- У Лисичанську ліквідовано співробітників ФСБ РФ під час удару по будівлі СБУ.
- У Луганську військова комендатура забрала чоловіка на війну прямо із садка його дитини.
- Обстріли Донецька: Під ударом Вітка та КАМАЗ-центр.
- Черга на фільтрацію у Маріуполі перевищує 1300 осіб.
- Найближчим часом на фронті очікується гострих подій, — ГУР МО України.