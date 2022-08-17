Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Україна розглядає Кримський міст як військову мету.

10 будинків мирних мешканців одним ударом зруйнували сьогодні у Дружківці.

Ракетний удар по Кураховому.

Масованих обстрілів зазнали Бахмут і Авдіївка.

«ДНР» заявляє про захоплення населеного пункту Вершина поблизу Бахмута Донецької області.

Евакуація на броньованому транспорті мирних мешканців Мар'їнки.

Підконтрольний угрупованню «ЛНР» Первомайськ обстріляли пізно ввечері 16 серпня.

У Лисичанську ліквідовано співробітників ФСБ РФ під час удару по будівлі СБУ.

У Луганську військова комендатура забрала чоловіка на війну прямо із садка його дитини.

Обстріли Донецька: Під ударом Вітка та КАМАЗ-центр.

Черга на фільтрацію у Маріуполі перевищує 1300 осіб.

Найближчим часом на фронті очікується гострих подій, — ГУР МО України.