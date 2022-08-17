Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►

17 серпня 2022, 23:13

Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Україна розглядає Кримський міст як військову мету.
  • 10 будинків мирних мешканців одним ударом зруйнували сьогодні у Дружківці.
  • Ракетний удар по Кураховому.
  • Масованих обстрілів зазнали Бахмут і Авдіївка.
  • «ДНР» заявляє про захоплення населеного пункту Вершина поблизу Бахмута Донецької області.
  • Евакуація на броньованому транспорті мирних мешканців Мар'їнки.
  • Підконтрольний угрупованню «ЛНР» Первомайськ обстріляли пізно ввечері 16 серпня.
  • У Лисичанську ліквідовано співробітників ФСБ РФ під час удару по будівлі СБУ.
  • У Луганську військова комендатура забрала чоловіка на війну прямо із садка його дитини.
  • Обстріли Донецька: Під ударом Вітка та КАМАЗ-центр.
  • Черга на фільтрацію у Маріуполі перевищує 1300 осіб.
  • Найближчим часом на фронті очікується гострих подій, — ГУР МО України.

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