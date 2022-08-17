«Каждые десять минут – обстрелы»: Как живет Северск ►

До полномасштабного вторжения Российской Федерации, в Северске проживало чуть более 11 тысяч человек. Сегодня остается менее 3 тысяч. Эти люди не хотят покидать свои дома.

«У нас совсем тут все плохо. Без хлеба, без воды сидим. Каждые десять-пятнадцать минут обстрелы кассетными страшными бомбами. И как бы неудобно так готовить», - говорит местная жительница Анна.



В Северске нет ни воды, ни света, ни газа.



«Мы уже и забыли, что такое купание. Дождь как идет - с крыши наберем воды. Харю, ж..пу помыли - вот это все. А постираться? В той же воде. Трусы-носки постираешь. А о купании речи нет», - говорит местный житель Виктор.



Похоронить погибших родственников и соседей на кладбище в Северске давно уже невозможно. Людей закапывают возле подъездов. В каждом квартале есть одна или несколько могил.



«Сын ухаживал за онкобольной матерью. Ну а получилось так, что прилетели "кассетки" во двор. Они за столиком там сидели – и их убило. Теперь мать осталась уже без кормильца», - рассказал местный житель Сергей историю о знакомой семье.



Магазины в Северске не работают. Люди выживают за счет гуманитарной помощи, но в последнее время волонтеров сюда приезжает все меньше из-за участившихся обстрелов. Северодончанин Юрий прорвался и привез из Днепра 60 ящиков с продуктами на 180 человек.



Люди активно разбирают продукты и благодарят волонтера. Среди прочего Юрий привез молока детям, а военные передали местным хлеб. Те, кто остаются в Северске и наотрез отказываются выезжать, все еще надеются пересидеть и верят, что война в скором времени закончится.