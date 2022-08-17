«Кожні десять хвилин – обстріли»: Як живе Сіверськ ►

До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Сіверську проживало трохи більше 11 тисяч осіб. Сьогодні залишається менше ніж 3 тисячі. Ці люди не хочуть залишати свої домівки.

«У нас тут зовсім погано. Без хліба, без води сидимо. Кожні десять-п'ятнадцять хвилин обстріли страшними касетними бомбами. І як би незручно так готувати», – каже місцева мешканка Ганна.



У Сіверську Донецької області немає ані води, ані світла, ані газу.



«Ми вже й забули, що таке купання. Дощ як іде - з даху наберемо води. Харю, ж.. пу помили - ось це все. А попрати? У тій самій воді. Труси-шкарпетки випраєш. А про купання не йдеться», - каже місцевий житель Віктор.



Поховати загиблих родичів та сусідів на цвинтарі у Сіверську давно вже неможливо. Людей закопують біля під'їздів. У кожному кварталі є одна чи кілька могил.



«Син доглядав онкохвору матір. Ну а вийшло так, що прилетіли "касетки" у двір. Вони за столиком там сиділи і їх убило. Тепер мати залишилася без годувальника», - розповів місцевий житель Сергій історію про знайому родину.



Магазини у Сіверську не працюють. Люди виживають за рахунок гуманітарної допомоги, але останнім часом волонтерів сюди приїжджає все менше через часті обстріли. Сєвєродонець Юрій прорвався і привіз із Дніпра 60 ящиків із продуктами на 180 осіб.



Люди активно розбирають продукти та дякують волонтеру. Серед іншого, Юрій привіз молока дітям, а військові передали місцевим хліб. Ті, хто залишаються у Сіверську і навідріз відмовляються виїжджати, все ще сподіваються пересидіти і вірять, що війна незабаром закінчиться.