«Кожні десять хвилин – обстріли»: Як живе Сіверськ ►

17 серпня 2022, 23:50

«Кожні десять хвилин – обстріли»: Як живе Сіверськ ►

До повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Сіверську проживало трохи більше 11 тисяч осіб. Сьогодні залишається менше ніж 3 тисячі. Ці люди не хочуть залишати свої домівки.

«У нас тут зовсім погано. Без хліба, без води сидимо. Кожні десять-п'ятнадцять хвилин обстріли страшними касетними бомбами. І як би незручно так готувати», – каже місцева мешканка Ганна.

У Сіверську Донецької області немає ані води, ані світла, ані газу.

«Ми вже й забули, що таке купання. Дощ як іде - з даху наберемо води. Харю, ж.. пу помили - ось це все. А попрати? У тій самій воді. Труси-шкарпетки випраєш. А про купання не йдеться», - каже місцевий житель Віктор.

Поховати загиблих родичів та сусідів на цвинтарі у Сіверську давно вже неможливо. Людей закопують біля під'їздів. У кожному кварталі є одна чи кілька могил.

«Син доглядав онкохвору матір. Ну а вийшло так, що прилетіли "касетки" у двір. Вони за столиком там сиділи і їх убило. Тепер мати залишилася без годувальника», - розповів місцевий житель Сергій історію про знайому родину.

Магазини у Сіверську не працюють. Люди виживають за рахунок гуманітарної допомоги, але останнім часом волонтерів сюди приїжджає все менше через часті обстріли. Сєвєродонець Юрій прорвався і привіз із Дніпра 60 ящиків із продуктами на 180 осіб.

Люди активно розбирають продукти та дякують волонтеру. Серед іншого, Юрій привіз молока дітям, а військові передали місцевим хліб. Ті, хто залишаються у Сіверську і навідріз відмовляються виїжджати, все ще сподіваються пересидіти і вірять, що війна незабаром закінчиться.

Ще за темою

Місця
Сіверськ
Події
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:13
Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►
21:00
«ДНР» обіцяє тепер поромні переправи з Маріуполя до Росії
18:46
Мер: Окупанти проводять фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху
16:18
В окупованому військами РФ Лисичанську знищено близько сотні окупантів - Гайдай
15:21
У МКЧХ пояснили, чому не повідомляли про порушення в Оленівці
15:05
У Маріуполі відкрито другий пункт фільтрації: У черзі понад 1300 осіб
14:10
У Луганську показали, як відбувається примусова мобілізація
12:35
У Мелітополі стався вибух у районі комендатури російських окупантів
12:35
Обстріл Первомайська: Є жертви, на місці руйнувань — ящики з-під боєприпасів
12:10
Окупанти «легалізують» украдені у маріупольців автомобілі — міськрада
09:33
Кримський міст має бути знищено — Офіс президента України
09:03
«ЛНР» заявила про п'ятьох загиблих у Лисичанську, ще чотирьох шукають під завалами
09:01
Атаки російських військ на Луганщині відбито ЗСУ на семи напрямках — Гайдай
00:18
На Луганщині палають російські склади. У Маріуполі зноситимуть будинки. Головне за день ►
21:59
У Мінреінтеграції назвали причини, щоби не отримувати паспорт РФ в окупації
Всі новини
23:50
«Кожні десять хвилин – обстріли»: Як живе Сіверськ ►
23:13
Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►
23:12
Ростуристи залишають Крим. На виїзд – рекордний затор. Люди заблоковані на ніч ►
22:16
Російські війська знову вдарили по Харкову, є постраждалі та загиблі
22:04
Федоров: В окупованому Мелітополі – вибухи
21:01
Україна виплатить допомогу 153 звільненим із полону
21:00
«ДНР» обіцяє тепер поромні переправи з Маріуполя до Росії
20:35
Україна готова до зими більш ніж на 70% - Шмигаль
19:21
ЗМІ розповіли, як дружина ув’язненого росіянина поскаржилася на ПВК «Вагнера»
18:46
Мер: Окупанти проводять фільтрацію у Мелітополі після ранкового вибуху
18:20
Генсек ООН Антоніу Гутерріш прибув до Львова
17:35
У Росії призначено нового командувача Чорноморського флоту
16:56
Зима буде важкою: На Донеччині готуються до опалювального сезону
16:27
В армію шукають конкретних фахівців: Хто підлягає мобілізації насамперед
16:18
В окупованому військами РФ Лисичанську знищено близько сотні окупантів - Гайдай
Всі новини
ВІДЕО
«Кожні десять хвилин – обстріли»: Як живе Сіверськ ►
17 серпня, 23:50
Обстріли Дружківки та Курахове. У Лисичанську вбито співробітників ФСБ. Головне за день ►
17 серпня, 23:13
Ростуристи залишають Крим. На виїзд – рекордний затор. Люди заблоковані на ніч ►
17 серпня, 23:12

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти