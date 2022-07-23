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ВСУ отбили штурм в направлении Северска — сводка Генштаба

23 июля 2022, 09:32

ВСУ отбили штурм в направлении Северска — сводка Генштаба

Российские оккупанты предприняли попытки штурма в направлении Северска. Украинские военные отбили оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении активные действия со стороны противника не отмечались. Противник обстрелял районы Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки и ряда других населенных пунктов.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки, Спорного и Выемки. Штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северска украинские военные успешно отбили.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. У последнего также нанесли авиационные удары.

«Враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС, и снова понес потери и отошел», — подчеркнули в штабе.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опытное, Водяное, Пречистовка и других. Также противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.

Напомним, 22 июля в результате обстрела в Северске был ранен мирный житель. Есть пострадавшие от обстрелов и в иных городах Донетчины.

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