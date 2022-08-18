Четырех директоров школ Мариуполя подозревают в государственной измене

Так называемого «министра образования» оккупированного войсками РФ Мариуполя и четырех директоров школ подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Сообщается, что педагоги перешли на сторону оккупационных властей. По данным следствия, они согласились на сотрудничество с оккупационными властями РФ в Мариуполе и возглавили учебные заведения и псевдоорган, занимающийся организацией образовательного процесса в городе.

В прокуратуре сообщили, что досудебное расследование проводит Главное следственное управление Нацполиции Украины.

Ранее мы, со ссылкой на слова советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщали, что в левобережной части захваченного российскими войсками города оккупанты открыли ещё один пункт фильтрации жителей Донбасса.