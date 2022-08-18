Чотирьох директорів шкіл Маріуполя підозрюють у державній зраді

Так званого «міністра освіти» окупованого військами РФ Маріуполя та чотирьох директорів шкіл підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Зазначається, що педагоги перейшли на бік окупаційної влади. За даними слідства, вони погодилися на співпрацю з окупаційною владою РФ у Маріуполі та очолили навчальні заклади та псевдоорган, який займається організацією освітнього процесу у місті.

У прокуратурі повідомили, що досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції України.

Раніше ми, з посиланням на слова радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, повідомляли, що у лівобережній частині захопленого російськими військами міста окупанти відкрили ще один пункт фільтрації мешканців Донбасу.