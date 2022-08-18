Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отразили атаки российских войск — Генштаб

18 августа 2022, 22:22

ВСУ отразили атаки российских войск — Генштаб

Российские войска предприняли безуспешные попытки наступления на трех направлениях на востоке и юге Украины, но отступили с потерями. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувший день.

На Краматорском направлении оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка — Выимка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении Бахмута. Успеха не имел и отошел.

На Авдеевском направлении российские войска предприняли неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое — Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески — Первомайское и Лозовое — Первомайское.

Также россияне пытались улучшить тактическое положение по направлению Тарамчук — Водяное. Везде получили жесткий отпор и отступили.

Противник задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, совершил обстрел пограничных населенных пунктов из ствольной артиллерии.

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудару непосредственно по городу Красногоровка Донецкой области, а также по окрестностям Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки Харьковской области, села Спирное на Краматорском направлении, Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белого, города Угледар на Новопавловском направлении, сел Щербаки, Новоандреевка и пгт Железнодорожное на Запорожском направлении, Белогорки, Белой Криницы и Лозового на Южнобужском направлении.

Еще по теме

События
Сводка Война Бои
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:08
В Крыму заявили о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома
18:58
«ДНР»: Три человека погибли и пятеро ранены в ДТП возле границы с РФ
17:44
В Запорожской области начали выдавать российские автономера
16:20
Ахметов заявил о готовности восстанавливать деоккупированный Мариуполь
16:13
Что продают на рынке, показали жители подконтрольного «ЛНР» Луганска
16:06
Четырех директоров школ Мариуполя подозревают в государственной измене
15:10
В Херсоне появился мобильный оператор «ДНР» «Феникс»
12:18
В подконтрольном «ДНР» Светлодарске из-за обстрела погибли двое взрослых и ребенок
11:36
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации ►
11:19
Будет ли работа врачей в оккупации считаться коллаборационизмом, пояснили в Минздраве
11:12
На шахте «ЛНР» уже более 10 дней тушат пожар
10:41
Взрывы слышно до сих пор: На складе группировки «ДНР» в Амвросиевке детонируют боеприпасы
10:29
«ДНР» намерена запустить Углегорскую ТЭС
09:54
В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы
09:18
«ДНР» сообщает об обстрелах, есть погибшие и пострадавшие
все новости
23:08
В Крыму заявили о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома
22:22
ВСУ отразили атаки российских войск — Генштаб
21:56
Взрывы были слышны в Керчи
20:57
Зеленский подписал закон, запрещающий повышать тарифы на газ, отопление и горячую воду
20:39
В Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами
20:25
Генсек ООН принял решение о миссии для установления фактов трагедии в Еленовке
19:46
Оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС 19 августа - ГУР
18:58
«ДНР»: Три человека погибли и пятеро ранены в ДТП возле границы с РФ
18:01
Во Львове завершилась встреча президентов Эрдогана, Зеленского и генсека ООН Гутерриша
17:44
В Запорожской области начали выдавать российские автономера
17:14
На Донетчине один погибший, четверо раненых за сегодня. Жителей призывают эвакуироваться
16:50
Россия против предложений о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС
16:37
Зеленский рассказал, о чем говорил с Гутерришем
16:20
Ахметов заявил о готовности восстанавливать деоккупированный Мариуполь
16:13
Число погибших в результате удара по Харькову увеличилось до 12 человек - ГСЧС
все новости
ВИДЕО
Прилетают и ракеты, и авиабомбы: В Донецкой ОВА показали Северск
18 августа, 12:49
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации ►
18 августа, 11:36
«Каждые десять минут – обстрелы»: Как живет Северск ►
17 августа, 23:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты