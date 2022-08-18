ВСУ отразили атаки российских войск — Генштаб

Российские войска предприняли безуспешные попытки наступления на трех направлениях на востоке и юге Украины, но отступили с потерями. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувший день.



На Краматорском направлении оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка — Выимка. Понесли потери и отступили.



На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении Бахмута. Успеха не имел и отошел.



На Авдеевском направлении российские войска предприняли неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое — Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески — Первомайское и Лозовое — Первомайское.



Также россияне пытались улучшить тактическое положение по направлению Тарамчук — Водяное. Везде получили жесткий отпор и отступили.



Противник задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, совершил обстрел пограничных населенных пунктов из ствольной артиллерии.



Кроме того, оккупанты нанесли авиаудару непосредственно по городу Красногоровка Донецкой области, а также по окрестностям Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки Харьковской области, села Спирное на Краматорском направлении, Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белого, города Угледар на Новопавловском направлении, сел Щербаки, Новоандреевка и пгт Железнодорожное на Запорожском направлении, Белогорки, Белой Криницы и Лозового на Южнобужском направлении.