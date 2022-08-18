ЗСУ відбили атаки російських військ — Генштаб

Російські війська зробили безуспішні спроби наступу на трьох напрямках на сході та півдні України, але відступили із втратами. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулий день.



На Краматорському напрямку окупанти зробили безуспішну спробу наступу у напрямку Миколаївка — Виїмка. Зазнали втрат і відступили.



На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону і просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір'я та Гольмівського у напрямку Бахмута. Успіху не мав і відійшов.



На Авдіївському напрямку російські війська зробив і невдалі спроби поліпшення тактичного становища на напрямках Верхньоторецьке — Кам'янка, Новоселівка Друга — Авдіївка, Піски — Першотравневе та Лозове — Першотравневе.



Також росіяни намагалися покращити тактичне становище за напрямком Тарамчук — Водяне. Всюди отримали жорстку відсіч і відступили.



Противник задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, здійснив обстріл прикордонних населених пунктів із ствольної артилерії.



Крім того, окупанти завдали авіаудару безпосередньо по місту Красногорівка Донецької області, а також по околицях Верхнього Салтова, Старого Салтова та Баранівки Харківської області, села Спірне на Краматорському напрямку, Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцево, Покровського, Веселої Долини на Новопавлівському напрямку, сіл Щербаки, Новоандріївка та смт Залізничне на Запорізькому напрямку, Білогірки, Білої Криниці та Лозового на Південнобузькому напрямку.