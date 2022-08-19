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На Донбассе ВСУ отбили восемь атак оккупантов за сутки — Гайдай

19 августа 2022, 09:00

На Донбассе ВСУ отбили восемь атак оккупантов за сутки — Гайдай

Российские войска осуществляют попытки усилить наступление на Бахмут, ожидают новые силы пехоты, чтобы уменьшить собственные потери. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что 18 августа было отражено восемь атак врага, большинство из которых произошло на окраинах Бахмута.

Он рассказал, что ночью оккупанты 16 раз ударили по Донбассу ствольной и реактивной артиллерией, а на одном из направлений бои шли с утра. Для штурма восьми населенных пунктов армия РФ использовала авиацию.

Сергей Гайдай также напомнил, что, захватывая города и села Луганской области, оккупанты рассказывали, что мобилизировать людей они будут исключительно на захваченных в 2014 году территориях, но это оказалось неправдой.

«Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, Беловодске, и даже у недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что едут «По делам в Луганск», но не вернулись до сих пор. Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей территории Луганской области. На днях издали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт «лнр», которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел – иди на фронт», - написал глава Луганской ОВА.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона погибли пять человек.

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