На Донбасі ЗСУ відбили вісім атак окупантів за добу — Гайдай

Російські війська здійснюють спроби посилити наступ на Бахмут, чекають нові сили піхоти, щоб зменшити власні втрати. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що 18 серпня було відбито вісім атак ворога, більшість з яких сталася на околицях Бахмута.



Він розповів, що вночі окупанти 16 разів ударили по Донбасу ствольною та реактивною артилерією, а на одному із напрямків бої йшли зранку. Для штурму восьми населених пунктів армія РФ використала авіацію.



Сергій Гайдай також нагадав, що захоплюючи міста та села Луганської області, окупанти розповідали, що мобілізувати людей вони будуть виключно на захоплених у 2014 році територіях, але це виявилося неправдою.

«Втім, чоловіки поступово зникали і в Старобільську, в Біловодську, і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що їдуть «По справах до Луганська», але не повернулися і дотепер. Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт «лнр», які ледве не по вулицях розвозили навесні і влітку, як цигани крейду, – йди на фронт», - написав голова Луганської ОВА.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули п'ятеро людей.