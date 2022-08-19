Оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области

Российская армия обстреляла три района Днепропетровской области – Криворожский, Синельниковский и Никопольский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что в Апостоловской общине Криворожского района российские войска убили 36-летнего мужчину, стреляли из «Ураганов». В селе Первое Мая повреждено жилье, газопровод и линия электропередач.

Великую Костромку Зеленодольской общины обстреливали из ствольной артиллерии, есть разрушения, но люди не повреждены.

Валентин Резниченко рассказал, что в Межевской общине Синельниковского района российскими снарядами ранили 12-летнего мальчика, который спал дома, когда в его дом обстреляли из РСЗО «Торнадо С». Ребенок в больнице, его прооперировали.

Также, по информации Резниченко, центр Никополя оккупанты обстреляли 10 снарядами ствольной артиллерии. В городе повреждено до 20 многоэтажек, около десяти магазинов, лицей, банк и автобусная остановка, и еще выведена из строя линия электропередач. Обошлось без жертв среди гражданского населения и раненых.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона погибли пять человек.