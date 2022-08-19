Окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області

Російська армія обстріляла три райони Дніпропетровської області – Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що у Апостолівській громаді Криворізького району російські війська вбили 36-річного чоловіка, стріляли з «Ураганів». У селі Перше Травня пошкоджено житло, газопровід та лінія електропередач.

Велику Кострому Зеленодольської громади обстрілювали із ствольної артилерії, є руйнування, але люди не пошкоджені.

Валентин Резніченко розповів, що у Межевській громаді Синельниківського району російськими снарядами поранено 12-річного хлопчика, який спав удома, коли його дім обстріляли з РСЗВ «Торнадо С». Дитина прооперували в лікарні.

Також, за інформацією Резніченка, центр Нікополя окупанти обстріляли 10 снарядами ствольної артилерії. У місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, близько десяти магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка та ще виведена з ладу лінія електропередач. Обійшлося без жертв серед цивільного населення та поранених.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули п'ятеро людей.