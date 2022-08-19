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Военные РФ нанесли ракетные удары по Торецку, Краматорску и Бахмуту

19 августа 2022, 10:29

Военные РФ нанесли ракетные удары по Торецку, Краматорску и Бахмуту

В Донецкой области российские войска ночью нанесли ракетные удары по Торецку, Краматорску и Бахмуту. Известно об одной погибшей мирной жительнице. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

«По состоянию на этот час имеем информацию по меньшей мере о трех ракетных обстрелах, которые оккупанты произвели в Торецке, Краматорске и Бахмуте… Я сейчас нахожусь в Краматорске, где можно видеть, во что оккупанты превратили одно из зданий Краматорского колледжа технологий и дизайна», — сообщила Игнатченко.

По ее словам, ракеты прилетели в Краматорск около 05:00.

«Также тревожная ситуация в Бахмуте, поскольку после ракетного обстрела там продолжается сейчас обстрел артиллерийский. И, к сожалению, уже есть информация по меньшей мере об одной погибшей женщине», — отметила пресс-секретарь.

Игнатченко проинформировала, что оккупанты ночью разрушали именно гражданские объекты, в том числе в центре Краматорска, рядом с жилыми домами. Такая же ситуация — в Торецке и Бахмуте, где, кроме гражданских объектов, повреждены дома в частном секторе.

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