Військові РФ завдали ракетних ударів по Торецьку, Краматорську та Бахмуту

У Донецькій області російські війська вночі завдали ракетних ударів по Торецьку, Краматорську та Бахмуту. Відомо про одну загиблу мирну мешканку. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.



«Станом на цей час маємо інформацію щонайменше про три ракетні обстріли, які окупанти здійснили у Торецьку, Краматорську та Бахмуті… Я зараз перебуваю в Краматорську, де можна бачити, на що окупанти перетворили одну з будівель Краматорського коледжу технологій та дизайну», — повідомила Ігнатченко.



За її словами, ракети прилетіли у Краматорськ близько 05:00.



«Також тривожна ситуація в Бахмуті, оскільки після ракетного обстрілу там триває зараз артилерійський обстріл. І, на жаль, вже є інформація щонайменше про одну загиблу жінку», — зазначила прессекретарка.



Ігнатченко поінформувала, що окупанти вночі руйнували саме цивільні об'єкти, зокрема в центрі Краматорська, поряд із житловими будинками. Така сама ситуація — у Торецьку та Бахмуті, де, крім цивільних об'єктів, пошкоджено будинки у приватному секторі.

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