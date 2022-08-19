Ещё два учебных заведения Донецкой области оккупанты уничтожили за сутки

За сутки российские войска нанесли 24 удара по мирному населению Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Армия России обстреляла 16 населенных пунктов региона – города Краматорск, Авдеевку, Бахмут, Торецк, Железное, Часов Яр, Николаевку, Красногоровку, пгт Северное, села Зеленополье, Максимилиановку, Дружба, Пришиб, Озаряновку, Александрополь, Первомайское.

Российскими снарядами разрушены 27 гражданских объектов – 16 домов, магазин, два учебных заведения (колледж и машиностроительная академия), хозяйственные сооружения, автомобили граждан.



Российская армия вела огонь по жилым секторам из авиации, РСЗО «Ураган», артиллерии, танков.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

С помощью полицейских из Донецкой области эвакуированы 494 человека, с начала обязательной эвакуации – более 7500, среди них 1436 – дети, 357 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона погибли пять человек.