Ще два навчальні заклади Донецької області окупанти знищили за добу

За добу російські війська завдали 24 ударів по мирному населенню Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є поранені та загиблі серед мирного населення.

Армія Росії обстріляла 16 населених пунктів регіону – міста Краматорськ, Авдіївку, Бахмут, Торецьк, Залізне, Часів Яр, Миколаївку, Красногорівку, смт Північне, села Зеленопілля, Максиміліанівку, Дружба, Пришиб, Озаранівку, Олександропіль, Первомайське.

Російськими снарядами зруйновано 27 цивільних об'єктів – 16 будинків, магазин, два навчальні заклади (коледж та машинобудівну академію), господарські споруди, автомобілі громадян.



Російська армія вела вогонь по житлових секторах з авіації, РСЗВ «Ураган», артилерії, танків.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

За допомогою поліцейських із Донецької області евакуйовано 494 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 7500, серед них 1436 – діти, 357 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону загинули п'ятеро людей.