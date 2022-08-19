«ДНР» сообщила о взятии под контроль Зайцево и Дачи

Населенные пункты Зайцево и Дача в Донецкой области захвачены российской армией. Об этом заявил так называемый «штаб теробороны ДНР».



Сообщается, что в целом с 24 февраля захвачены 270 населенных пунктов в Донецкой области.

Зайцево прилегает с севера к оккупированной Горловке. С 2014 года его северная часть — под контролем украинской армии, южная — оккупирована.



Дача — маленькое село в Светлодарской городской громаде Бахмутского района.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал об обстрелах в районе Зайцево. Информации от украинской стороны, подтверждающей захват населенных пунктов армией РФ, на данный момент нет.