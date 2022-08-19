В Генштабе рассказали, где на Донбассе атакуют российские войска

Вооруженные силы Украины на Донбассе продолжают отбивать атаки российских войск. Оккупанты штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Как сообщили в Генштабе, на Славянском направлении противник вел огонь из артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепеля, Мазановки и Богородичного.



Оккупанты пытались вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка — Карнауховка, Сулиговка — Дибровное, Сулиговка — Новая Дмитровка.



На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорово и Пришиба.



На Бахмутском направлении огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии отмечен в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестовое, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спорное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Зализное. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное — Выемка, Стряповка — Соледар, Владимировка — Соледар, Клиново — Бахмут, Вершина — Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.



Продолжаются бои в направлении Покровское — Бахмутское.



На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песок, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлово. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки.



Ведет штурмовые действия в направлении Лозовое — Первомайское, боевые действия продолжаются.



На Новопавловском направлении обстреляны районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Великая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.



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