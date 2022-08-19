«ДНР» повідомила про взяття під контроль Зайцева та Дачі

19 серпня 2022, 12:13

«ДНР» повідомила про взяття під контроль Зайцева та Дачі

Населені пункти Зайцеве та Дача на Донеччині захоплені російською армією. Про це заявив так званий «штаб тероборони ДНР».

Повідомляється, що загалом з 24 лютого захоплено 270 населених пунктів у Донецькій області.

Зайцеве прилягає з півночі до окупованої Горлівки. З 2014 року його північна частина — під контролем української армії, південна — окупована.

Дача — маленьке село у Світлодарській міській громаді Бахмутського району.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв про обстріл в районі Зайцева. Інформації від української сторони, яка підтверджує захоплення населених пунктів армією РФ, наразі немає.

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