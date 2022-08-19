В Донецкой области СБУ задержала двух российских агентов

На Донбассе задержали двух россиян, одного из которых ФСБ перебросила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска. Об этом сообщили в СБУ, отметив, что задержание двух россиян произошло ходе контрдиверсионной «зачистки» прифронтовых районов.

Гражданин России, который еще пять лет назад проходил срочную службу в Костроме, ФСБ перебросила в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом мирного жителя Донбасса. Его разоблачение СБУ произошло на территории Дружковки.

Еще одного российского агента контрразведка СБУ разоблачила в городе Белицкое Донецкой области. СБУ сообщила, что злоумышленник «отчитывался» оккупантам по маршрутам перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах.

Обоим задержанным российским агентам сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко сообщила, что в Авдеевке тяжелая ситуация, обстрелы из всех видов вооружения не прекращаются.