У Донецькій області СБУ затримала двох російських агентів

На Донбасі затримали двох росіян, одного з яких ФСБ перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська. Про це повідомили в СБУ, зазначивши, що затримання двох росіян відбулося під час контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів.

Громадянин Росії, який ще п'ять років тому проходив термінову службу у Костромі, ФСБ перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного жителя Донбасу. Його викриття СБУ відбулося на території Дружківки.

Ще одного російського агента контррозвідка СБУ викрила у місті Білицьке на Донеччині. СБУ повідомила, що зловмисник «звітував» окупантам про маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах.

Обом затриманим російським агентам повідомлено про підозри у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше прес-секретар Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко повідомила, що в Авдіївці важка ситуація, обстріли з усіх видів озброєння не припиняються.