Ситуация тяжелая: В Донецкой ОВА рассказали, что происходит в Авдеевке и Песках

В Авдеевке тяжелая ситуация, обстрелы из всех видов вооружения не прекращаются. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.



По ее словам, власти стараются вывезти гражданских.



«Однако там, к сожалению, до сих пор остаются те люди, которые для себя решение (об эвакуации) не приняли», — сообщила Игнатченко.



Оккупанты, сказала пресс-секретарь Донецкой ОВА, превратили город в руины.



«Действия оккупантов направлены на абсолютное уничтожение инфраструктуры», — подчеркнула она.



Недалеко от Авдеевки, по той же линии фронта, находятся Пески.



«Я могу сказать ту информацию, которой владею. Что бы там не заявляли оккупанты, Пески остаются под контролем украинских войск. Проводятся дополнительные мероприятия, чтобы удержать этот поселок, который имеет стратегическое значение как для врага, так и для нашей обороны», — подчеркнула Игнатченко.



Ранее Игнатченко заявила, что оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Торецку, Краматорску и Бахмуту. Известно об одной погибшей мирной жительнице.