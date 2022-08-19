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В Нацполиции зарегистрировали 53 обращения жителей Луганской области за сутки

19 августа 2022, 13:18

В Нацполиции зарегистрировали 53 обращения жителей Луганской области за сутки

Правоохранителями зарегистрировано 53 обращения граждан Луганской области. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

13 сообщений граждан поступило о повреждении или разрушении домов и квартир квартир в результате обстрелов оккупационными войсками России городов Северодонецк и Попасная, пгт. Мирная Долина и Тошковка. Также сообщено гражданми полицейским о 4 фактах незаконного завладения автотранспортом из гаражей и территории СТО в городе Северодонецк.

Правоохранителям сообщено незаконном захвате представителями оккупационных войск России помещений государственной службы в Северодонецке и Лисичанске, зарегистрирована информация о 7 фактах мародерства и обращение гражданки, которая стала жертвой мошенников.

К тому же, полицейским поступило сообщение о незаконном лишении свободы гражданина группировкой «ЛНР» в Луганске.

Национальная полиция Украины принимает меры по установлению местонахождения четырех граждан, находившихся на территории Луганской области и пропавших без вести.

Ранее в СБУ сообщили о задержании в ходе контрдиверсионной «зачистки» прифронтовых районов на Донбассе двух россиян.

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