У Нацполіції зареєстрували 53 звернення мешканців Луганської області за добу

Правоохоронцями зареєстровано 53 звернення громадян Луганської області за добу. Про це повідомили у Національній поліції України.



13 повідомлень громадян надійшло про пошкодження або руйнування будинків та квартир квартир внаслідок обстрілів окупаційними військами Росії міст Сєвєродонецьк та Попасна, смт. Мирна Долина та Тошківка. Також повідомлено громадянами поліцейським про 4 факти незаконного заволодіння автотранспортом з гаражів та території СТО у Сєвєродонецьку.



Правоохоронцям повідомлено про незаконне захоплення представниками окупаційних військ Росії приміщень державної служби у Сєвєродонецьку та Лисичанську, зареєстровано інформацію про 7 фактів мародерства та звернення громадянки, яка стала жертвою шахраїв.



Крім того, поліцейським надійшло повідомлення про незаконне позбавлення волі громадянина угрупуванням «ЛНР» у Луганську.



Національна поліція України вживає заходів щодо встановлення місцезнаходження чотирьох громадян, які перебували на території Луганської області та зникли безвісти.

Раніше в СБУ повідомили про затримання під час контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів на Донбасі двох росіян.