В Запорожской ОВА рассказали о причине звуков взрыва в областном центре

Громкие звуки взрывов, которые слышали местные жители в Запорожье - это результат работы сил противовоздушной обороны ВСУ. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



Он отметил, что жертв нет, а подробности будут уточнены.

Ранее в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области заявили о завершены поисково-спасательных работ в здании общежития в Слободском районе Харькова, которое было разрушено в результате ракетного удара утром 18 августа. Общее число погибших от обстрела армии РФ выросло до 21 человека.