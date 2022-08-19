У Запорізькій ОВА розповіли про причину звуків вибуху в обласному центрі

Гучні звуки вибухів, які чули місцеві жителі у Запоріжжі – це результат роботи сил протиповітряної оборони ЗСУ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



Він зазначив, що жертв немає, а подробиці буде уточнено.

Раніше в прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт у будівлі гуртожитку у Слобідському районі Харкова, яка була зруйнована внаслідок ракетного удару військ Росії вранці 18 серпня. Загальна кількість загиблих від обстрілу армії РФ зросла до 21 особи.