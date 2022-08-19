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Российская армия днем атаковала Никопольский район в Днепропетровской области

19 августа 2022, 16:19

Российская армия днем атаковала Никопольский район в Днепропетровской области

Российские войска днем 19 августа обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца, предварительно ранив 18-летнюю девушку и 40-летнего мужчину. Оба в больнице. Резниченко отметил, что в городе есть разрушение строений, а также выведена из строя линия электропередач.

Также, как рассказал Резниченко, оккупанты обстреляли Мировскую общину. Последствия выясняются.

Ранее утром 19 августа глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночном обстреле трех районов региона.

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