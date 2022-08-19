Російська армія вдень атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області

Російські війська вдень 19 серпня обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, п'ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли в житлові квартали Марганця, попередньо поранивши 18-річну дівчину та 40-річного чоловіка. Обидва у лікарні. Резніченко зазначив, що у місті зруйновано будівлі, а також виведена з ладу лінія електропередач.

Також, як розповів Резніченко, окупанти обстріляли Мирівську громаду. Наслідки з'ясовуються.

Раніше вранці 19 серпня голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічний обстріл трьох районів регіону.