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На оккупированной части Харьковщины РФ начала раздачу своих паспортов

20 августа 2022, 16:56

На оккупированной части Харьковщины РФ начала раздачу своих паспортов

На захваченной части Харьковской области украинцам начали давать российские паспорта.

Как сообщают российские «РИА Новости», в Купянске местным жителям выдали первые десять паспортов РФ.

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