Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Херсоне появился мобильный оператор «ДНР» «Феникс»

18 августа 2022, 15:10

В Херсоне появился мобильный оператор «ДНР» «Феникс»

В захваченном российскими войсками Херсоне появился мобильный оператор группировки «ДНР» «Феникс».

Как сообщает так называемая «военно-гражданская администрация» Скадовского района Херсонской области, жители могут бесплатно получить две сим-карты — их дают по паспорту.

Сейчас раздачей сим-карт «Феникса» занимаются три человека в здании, где ранее располагалось отделение «Укрпочты».

«Феникс» — это мобильный оператор «ДНР», который был запущен в 2015 году на захваченных в Донецке мощностях украинского оператора «Киевстар».

В мае абонентам оператора мобильной связи «Феникс» («ДНР») были присвоены российский телефонный код +7 и код «региона» 949 для зарубежных звонков, а абонентам оператора «Лугаком» («ЛНР») +7959.

Стационарная телефонная связь на подконтрольной группировке «ДНР» территории перевели на российский код с 1 августа, на подконтрольной «ЛНР» — с 25 июля.

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Связь Война мобильная связь
Места
Херсон

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:10
В Херсоне появился мобильный оператор «ДНР» «Феникс»
12:18
В подконтрольном «ДНР» Светлодарске из-за обстрела погибли двое взрослых и ребенок
11:36
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации ►
11:19
Будет ли работа врачей в оккупации считаться коллаборационизмом, пояснили в Минздраве
11:12
На шахте «ЛНР» уже более 10 дней тушат пожар
10:41
Взрывы слышно до сих пор: На складе группировки «ДНР» в Амвросиевке детонируют боеприпасы
10:29
«ДНР» намерена запустить Углегорскую ТЭС
09:54
В оккупированной Амвросиевке прогремели взрывы
09:18
«ДНР» сообщает об обстрелах, есть погибшие и пострадавшие
23:13
Обстрелы Дружковки и Курахово. В Лисичанске убиты сотрудники ФСБ. Главное за день ►
21:00
«ДНР» обещает теперь паромные переправы из Мариуполя в Россию
18:46
Мэр: Оккупанты проводят фильтрацию в Мелитополе после утреннего взрыва
16:18
В Луганской ОВА рассказали о результатах удара по войскам РФ в Лисичанске
15:21
В МККК пояснили, почему не сообщали о нарушениях в Еленовке
15:05
В Мариуполе открыт второй пункт фильтрации: В очереди более 1300 человек
все новости
15:10
В Херсоне появился мобильный оператор «ДНР» «Феникс»
14:42
В ходе обстрела Николаева один человек погиб и двое ранены
14:41
Энергетики вернули свет в 32 населенных пункта в Донецкой области
14:23
В Луганской области разрушены 15 объектов гражданской инфраструктуры за сутки
14:08
Зеленский создал в Бердянске военную администрацию
13:43
РФ заявила о готовности к прямым переговорам Зеленского и Путина — СМИ
13:29
В Сумской области в результате обстрела разрушена школа и повреждены дома
13:13
Эрдоган прибыл во Львов. Он встретится с Зеленским и Гутерришем
12:49
Прилетают и ракеты, и авиабомбы: В Донецкой ОВА показали Северск
12:46
В СтратКоме ВСУ прогнозируют масштабную ракетную атаку Украины 24 августа
12:18
В подконтрольном «ДНР» Светлодарске из-за обстрела погибли двое взрослых и ребенок
11:56
Оккупанты разрушили и повредили 51 гражданский объект в Донецкой области за сутки
11:55
Ракетный удар по Харькову: В общежитии погиб 11-летний мальчик
11:36
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации ►
11:26
С конца апреля военная поддержка Украины Европой снижается — СМИ
все новости
ВИДЕО
Прилетают и ракеты, и авиабомбы: В Донецкой ОВА показали Северск
18 августа, 12:49
Разбитая база «вагнеровцев» и угроза катастрофы на ЗАЭС. Неделя в оккупации ►
18 августа, 11:36
«Каждые десять минут – обстрелы»: Как живет Северск ►
17 августа, 23:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты