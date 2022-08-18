В Херсоне появился мобильный оператор «ДНР» «Феникс»

В захваченном российскими войсками Херсоне появился мобильный оператор группировки «ДНР» «Феникс».



Как сообщает так называемая «военно-гражданская администрация» Скадовского района Херсонской области, жители могут бесплатно получить две сим-карты — их дают по паспорту.



Сейчас раздачей сим-карт «Феникса» занимаются три человека в здании, где ранее располагалось отделение «Укрпочты».

«Феникс» — это мобильный оператор «ДНР», который был запущен в 2015 году на захваченных в Донецке мощностях украинского оператора «Киевстар».



В мае абонентам оператора мобильной связи «Феникс» («ДНР») были присвоены российский телефонный код +7 и код «региона» 949 для зарубежных звонков, а абонентам оператора «Лугаком» («ЛНР») +7959.



Стационарная телефонная связь на подконтрольной группировке «ДНР» территории перевели на российский код с 1 августа, на подконтрольной «ЛНР» — с 25 июля.