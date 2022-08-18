В Запорожской области начали выдавать российские автономера

На оккупированной территории Запорожской области начали выдавать водительские удостоверения российского образца и госномера на автомобили с кодом 185. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «ГИБДД».



Утверждается, что замена номеров будет проходить планово.



Для получения российских прав нужен российский паспорт и такое же водительское удостоверение. Чтобы зарегистрировать машину также нужно иметь паспорт гражданина России.



В оккупированной Херсонской области российские госномера начали выдавать с 6 августа.