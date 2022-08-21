Усик повторно победил Джошуа

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.



Боксеры провели на ринге все 12 раундов. Судьи раздельным решением определили победителем Усика: 113—115, 115—113, 116—112.



Поединок состоялся в Джидде, Саудовская Аравия.



Первое сражение этих боксеров завершилось в сентябре 2021 года победой Усика по очкам. По контракту Джошуа воспользовался правом на бой-реванш.



Александр Усик после боя против Энтони Джошуа назвал имя своего следующего соперника.



«Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри, или не буду боксировать вообще», — заявил он.



Усик обратился к Фьюри и призвал его вернуться на ринг.



Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Усика с победой.



«Трудная, но столь важная и нужная победа Александра Усика! Защита титула чемпиона мира — символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и обязательно победят!», — написал Зеленский в Facebook.