Усик повторно переміг Джошуа

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.



Боксери провели на рингу усі 12 раундів. Судді роздільним рішенням визначили переможцем Усіка: 113-115, 115-113, 116-112.



Поєдинок відбувся в Джідді, Саудівська Аравія.



Перша битва цих боксерів завершилася у вересні 2021 року перемогою Усіка за очками. За контрактом Джошуа скористувався правом на бій-реванш.



Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника.



«Я боксуватиму з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі», — заявив він.



Усик звернувся до Ф'юрі і закликав його повернутися на ринг.



Президент України Володимир Зеленський привітав Усіка з перемогою.



«Важка, але така важлива і потрібна перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу — символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, битимуться за це і обов'язково переможуть!», — написав Зеленський у Facebook.