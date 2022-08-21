Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отбили 13 атак на Донбассе

21 августа 2022, 08:59

ВСУ отбили 13 атак на Донбассе

Вооруженные силы Украины отбили 13 атак российских войск за прошедшие сутки на Донбассе. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что оккупанты применяли авиацию возле шести населенных пунктов. Ствольная и реактивная артиллерия противника ночью семь раз пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов. Оккупанты дважды били ракетами по населенным пунктам, еще дважды на штурм шли танки.

Российские войска атаковали с разных сторон, кое-где — по два раза в день, но повсюду вынуждены были отступить.

Еще на двух участках бои продолжаются.

Еще по теме

Люди
Сергей Гайдай
Места
Донбасс
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:59
ВСУ отбили 13 атак на Донбассе
23:08
«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►
21:59
В оккупированном Севастополе снова сработало ПВО
20:57
«ЛНР» уверяет, что не проводит мобилизацию мужчин
19:56
«ДНР» заявила о четырех раненых в результате обстрелов Донецка
16:56
На оккупированной части Харьковщины РФ начала раздачу своих паспортов
16:24
Сработало взрывное устройство: В Мариуполе покушались на жизнь «мэра» Иващенко
16:12
«ЛНР» решила забирать жилье у должников за коммуналку
15:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:11
В Мариуполе российские строители начали сносить многоэтажки
13:31
Оккупанты собираются восстановить меткомбинат имени Ильича в Мариуполе
12:46
В Донецке под обстрел попала исправительная колония, раненых увезли в больницы
10:58
В Крыму сообщают о взрывах в Бахчисарае
10:18
В Крыму очередной взрыв — теперь в Евпатории
09:25
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли два человека, один житель ранен
все новости
09:19
Российские войска ударили ракетами по Одесской области
08:59
ВСУ отбили 13 атак на Донбассе
08:31
Четыре жителя Донбасса погибли за сутки от российских обстрелов
07:59
Усик повторно победил Джошуа
23:08
«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►
22:58
ВСУ атаковали военную базу оккупантов в Мелитополе
22:36
На Харьковщине вводят длинный комендантский час на День Независимости
21:59
В оккупированном Севастополе снова сработало ПВО
21:46
Могут быть особенно жестокие атаки РФ: Зеленский призвал украинцев быть стойкими
20:57
«ЛНР» уверяет, что не проводит мобилизацию мужчин
20:32
Российская ракета, летевшая на Вознесенск, могла быть нацелена на Южноукраинскую АЭС
19:56
«ДНР» заявила о четырех раненых в результате обстрелов Донецка
19:23
В Харькове на месте обстрела общежития нашли тела еще троих погибших
18:57
Оккупанты пытаются возобновить наступление на востоке Украины – Генштаб ВСУ
17:58
На оккупированной Луганщине мобилизуют уже мужчин с болезнями и приезжих россиян — Гайдай
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» забирает квартиры за долги, взрывы в Крыму. Главное за день ►
20 августа, 23:08
Сработало взрывное устройство: В Мариуполе покушались на жизнь «мэра» Иващенко
20 августа, 16:24
В Крыму беспилотник влетел в крышу штаба Черноморского флота РФ
20 августа, 08:58

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты