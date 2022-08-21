ВСУ отбили 13 атак на Донбассе

Вооруженные силы Украины отбили 13 атак российских войск за прошедшие сутки на Донбассе. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что оккупанты применяли авиацию возле шести населенных пунктов. Ствольная и реактивная артиллерия противника ночью семь раз пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов. Оккупанты дважды били ракетами по населенным пунктам, еще дважды на штурм шли танки.



Российские войска атаковали с разных сторон, кое-где — по два раза в день, но повсюду вынуждены были отступить.



Еще на двух участках бои продолжаются.