ЗСУ відбили 13 атак на Донбасі

Збройні сили України відбили 13 атак російських військ минулої доби на Донбасі. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Він зазначив, що окупанти застосовували авіацію біля шести населених пунктів. Стовбурна та реактивна артилерія супротивника вночі сім разів намагалася витіснити українських військових із захисних редутів. Окупанти двічі били ракетами населеними пунктами, ще двічі на штурм йшли танки.



Російські війська атакували з різних боків, подекуди — двічі на день, але всюди змушені були відступити.



Ще на двох ділянках бої продовжуються.