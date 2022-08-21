Оккупанты предлагают фермерам Луганской области продавать молоко по 7 рублей за литр, что делает производство убыточным. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что такие смешные суммы даже не позволяют работать «в ноль». Фермеры все же вынуждены продавать молоко россиянам, чтобы иметь хоть какие-нибудь средства. Им выгоднее остановиться, но в области животноводства через мгновение это сделать невозможно.



Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития Луганской облгосадминистрации, в прошлом году за литр молока фермерам предлагали по 20 гривен.



«Это в семь-восемь раз выше, чем сейчас. Такова цена „русского мира“», — подчеркнул Гайдай.