Окупанти пропонують фермерам Луганської області продавати молоко по 7 рублів за літр, що робить виробництво збитковим. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Він зазначив, що такі смішні суми навіть не дозволяють працювати «в нуль». Фермери все ж таки змушені продавати молоко росіянам, щоб мати хоч якісь кошти. Їм вигідніше зупинитися, але в галузі тваринництва за мить це зробити неможливо.



Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, минулого року за літр молока фермерам пропонували по 20 гривень.



«Це у сім-вісім разів вище, ніж зараз. Така ціна "російського світу"», — підкреслив Гайдай.