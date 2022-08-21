«ДНР»: Центр Горлівки потрапив під обстріл

Пошкодження будинку в центрі Горлівки внаслідок обстрілу. Фото із соцмереж

Сьогодні протягом дня окупована Горлівка потрапила під обстріли, пошкоджено адмінбудівлі, житлові будинки, є постраждалі серед мирних жителів, у тому числі у центрі міста. Про це повідомив «мер» Горлівки при угрупуванні «ДНР» Іван Приходько у Тelegram.



За його інформацією, під обстріл потрапили житловий масив «Сонячний», ринок, СТО у Калинінському районі міста, селище шахти «Кочегарка», селище шахти Ізотова, селище шахти ім. Леніна, 88-й квартал у Центрально-Міському районі, пошкоджено будівлі ДДЮТ та готелю «Родіна», школи №8, «адміністрації» Горлівки та низку житлових будинків у різних районах міста.



«Кількість поранених мирних жителів Горлівки зросла до 12», - повідомив Приходько.

Наслідки обстрілу Горлівки. Фото із соцмереж