Донецкая ОВА показал последствия утреннего обстрела школы в Константиновке

Еще одна школа в Донецкой области была обстреляна российскими войсками — на этот раз школа №17 в Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что удар по школе российские войска нанесли около четырех утра, здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.





Кроме того, по словам главы Донецкой ОВА, сегодня ночью ракетами был обстрелян Торецк — обошлось без жертв, но есть поврежденные дома.

Также Кириленко констатировал, что всего с начала полномасштабного вторжения российская армия повредила уже 594 учебных заведения в Донецкой области, в том числе — 263 школы.

Ранее в министерстве внутренних дел призвали украинцев прятаться в укрытия при каждой тревоге в период 23-25 августа.