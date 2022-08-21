В МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы тревоги 23-25 августа

В министерстве внутренних дел призывают украинцев прятаться в укрытия при каждой тревоге в период 23-25 августа. Об этом сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире национального телемарафона.



Он дал рекомендации гражданам, как обезопасить себя на эти дни.



«Прежде всего, при планировании своих маршрутов, перемещения в обязательном порядке заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя», — сказал Белошицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе, когда Украина будет отмечать День Независимости и День флага, российские оккупанты могут совершать особо жестокие атаки.