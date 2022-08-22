Донецька ОВА показала наслідки ранкового обстрілу школи у Костянтинівці

Ще одну школу в Донецькій області обстріляли російські війська — цього разу школу №17 у Костянтинівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що удару по школі російські війська завдали близько четвертої ранку, будівля зазнала серйозних пошкоджень, але ніхто не постраждав.





Крім того, за словами голови Донецької ОВА, сьогодні вночі ракетами обстріляли Торецьк — обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.

Також Кириленко констатував, що всього з початку повномасштабного вторгнення російська армія пошкодила вже 594 навчальні заклади на Донеччині, зокрема — 263 школи.

Раніше у міністерстві внутрішніх справ закликали українців ховатися в укриття при кожній тривозі у період 23-25 серпня.