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Армия России обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

22 августа 2022, 10:41

Армия России обстреляла 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Правоохранители Донбасса задокументировали 15 российских ударов по территории Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Армия России обстреляла 10 населенных пунктов региона, разрушив и повредив 31 гражданский объект, среди которых - 23 жилых дома, две школы, мельница, газопровод.

Пострадали города Авдеевка, Торецк, Константиновка, Часов Яр, пгт Цукурино, Северное, села Рай-Александровка, Константиновка, Марково, Пришиб.

Полицейские сообщили, что российские войска ударили по мирному населению Донецкой области из авиации, ракетным комплексом «Искандер-К», ЗРК «С-300», реактивными системама залпового огня «Смерч», «Град», артиллерией.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

С помощью полиции эвакуированы с территории Донецкой области еще 233 человека, с начала обязательной эвакуации – более 8700, среди них 1645 – дети, 421 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что утром 22 августа еще одна школа в Донецкой области была обстреляна российскими войсками, речь о школе №17 в Константиновке. 

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